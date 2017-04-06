نسخة Lite من تويتر لجذب مشتركي الأسواق الناشئة

لطالما اعتدنا على ارتباط كلمة Light بالسلع الغذائية، وليس بالتكنولوجيا. ولكن هذا ما تخطط له "تويتر" من خلال إطلاق twitter lite.

وتعمل النسخة الجديدة من تويتر بحزمة بيانات أقل، ما قد يمكن الشركة من الوصول إلى الأسواق الناشئة، والتي تعتبر فيها البيانات مرتفعة السعر مقارنة بمتوسط الدخل.

وسيعملtwitter lite من خلال متصفح إنترنت أو web browser وليس من خلال تطبيق خاص.

وتحاول تويتر اللحاق بشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث يقتصر عدد المشتركين النشطاء في تويتر على 319 مليون مشترك فقط بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو ملياري مشترك في فيسبوك.