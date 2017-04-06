"ناتبت" توقف الإنتاج من مجمعها لأغراض الصيانة الدورية

أعلنت شركة اللجين أن الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية التابعة لها "ناتبت" بنسبة 57%، ستوقف جميع العمليات الإنتاجية في مجمعها لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين الكائن بمدينة ينبع الصناعية وذلك بغرض القيام بأعمال الصيانة الدورية الرئيسية المجدولة، ابتداء من التاسع من إبريل 2017، ولمدة أربعة وعشرين يوماً.

وأوضحت اللجين أن فترة التوقف لا تحسب على أنها خسارة في الإنتاج والإيرادات لكونها مبرمجة مسبقاً، وقد وضعت تأثيراتها في الحسبان لدى إعداد الموازنة التشغيلية التقديرية لعام 2017.

وأشارت إلى أن الأثر المالي سيظهر في نتائج الربع الثاني من 2017 اعتماداً على الأسعار المتوقعة للمنتجات واللقيم.