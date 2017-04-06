10 شركات عالمية قيمتها 350 ضعف احتياطي النقد لـ 10 دول

مفارقة غريبة أن تجد أن القيمة السوقية لأكبر 10 شركات عالمية تمتلك ما لا تمتلكه مئات الدول من احتياطيات نقدية.

ووفقاً للبيانات والأرقام المتاحة، فإن شركة "غوغل" تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث القيمة السوقية للشركة، إذ بلغت نحو 537 مليار دولار وفقاً لآخر إفصاحات الشركة.

لكن بالنظر إلى احتياطيات الدول، فإن 4 دول فقط تمتلك احتياطيات نقدية تتجاوز قيمة شركة "غوغل"، التي تتصدر أكبر الشركات العالمية.

حيث يبلغ أقل احتياطي نقدي قريباً من هذا الرقم في السعودية التي تمتلك نحو 563.5 مليار دولار، محتلة المركز الرابع بعد الصين واليابان وسويسرا بقائمة أكبر احتياطيات نقدية في العالم.

في المقابل، بلغت القيمة السوقية لأكبر شركات في العالم نحو 3.503 تريليون دولار، وتصدرت "غوغل" رأس القائمة بإجمالي 537 مليار دولار، تلتها شركة "آبل" بإجمالي 523.9 مليار دولار، ثم شركة مايكروسوفت بقيمة 419.2 مليار دولار.

وفي المركز الرابع حلت شركة "فيسبوك" بقيمة 326.6 مليار دولار، تلتها شركة "بيركاشاير هيثوي" التي يمتلكها المليادير وارن بافيت بقيمة إجمالية بلغت نحو 312 مليار دولار، ثم شركة "إكسون موبيل" بقيمة بلغت نحو 310.5 مليار دولار، وشركة " جونسون آند جونسون" بقيمة بلغت 289.9 مليار دولار.

وفي المركز الثامن حلت شركة "جنرال إليكتريك" بقيمة 275.2 مليار دولار، تلتها شركة "أمازون" بقيمة تصل إلى 260 مليار دولار، وأخيراً بنك ويلز فارجو الأميركي بقيمة بلغت نحو 248.6 مليار دولار.

على صعيد الدول، فإن القيمة الإجمالية لأكبر شركة في العالم تتجاوز احتياطيات النقد الأجنبي لنحو 186 دولة في العالم يقل احتياطي النقد الأجنبي الذي تمتلكه هذه الدول عن 537 مليار دولار قيمة شركة "غوغل".

وتشير البيانات والأرقام المتاحة إلى أن القيمة الإجمالية لأكبر شركات عالمية تتجاوز نحو 3.503 مليار دولار، فيما يصل احتياطي أقل 10 دول على مستوى العالم نحو 1.098 مليار دولار، ما يعني أن قيمة الشركات العشر توازي 350 ضعف احتياطيات الدول العشر الأقل في إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي التي تمتلكها هذه الدول.

حيث يبلغ احتياطي النقد لدول سانت فينسنت والغرديان وتونغا وساموا وبوروندي وولايات نيكرونيسا المتحدة ودومينيكا وغامبيا وساو تومي برينسيب ومونتسرات والصومال، متجمعة، نحو 1.098 مليار دولار، على رأسها سانت فينسنت والغرديان بقيمة 166 مليون دولار، وآخرها دولة الصومال التي تمتلك احتياطيات نقدية لا تتجاوز نحو 31 مليون دولار فقط.