بي.بي تخفض أجر رئيسها التنفيذي بعد احتجاج مساهمين

خفضت شركة بي.بي حزمة الأجر الذي تلقاه الرئيس التنفيذي بوب دادلي في عام 2016 بنسبة 40% إلى 11.6 مليون دولار، لتصبح أحدث شركة بريطانية رائدة تقلص أجور مسؤول تنفيذي بعد احتجاجات من مساهمين.

وخفضت شركة النفط أجر دادلي واستحدثت تغييرات من هذا العام ستقلص حوافز الأداء التي يتلقاها تنفيذيون. وتأتي التخفيصات بعدما احتج نحو 60% من المساهمين على سياسة الأجور التي تنتهجها بي.بي خلال الاجتماع السنوي العام السنة الماضية.

ويتنامى الاتجاه للتدقيق في أجور التنفيذيين في بريطانيا بعد سلسلة من فضائح الشركات مثل انهيار سلسلة متاجر بي.إتش.إس الذي غذى حالة الارتياب في مستويات الأجور التي يتقاضاها رؤساء الشركات.

وتشمل التغييرات التي ستطرأ على سياسة الأجور في بي.بي، والتي ستطبق على مدار السنوات الثلاث القادمة إذا وافق عليها المساهمون في الاجتماع السنوي العام في لندن في 17 مايو/أيار، تخفيض الحد الأقصى لأجر دادلي على الطويل الأجل إلى خمسة أمثال الراتب مقارنة مع سبعة أمثال في السابق، بالإضافة إلى تخفيض المكافآت بمقدار الربع.

وحتى بعد تخفيضه بنحو ثمانية ملايين دولار سيظل أجر دادلي أعلى كثيرا مما تعطيه شركات نفط أوروبية منافسة.