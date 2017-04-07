سامسونغ تتوقع تحقيق أفضل ربح فصلي في أكثر من 3 سنوات

توقعت شركة سامسونغ للإلكترونيات، اليوم الجمعة، تحقيق أفضل ربح فصلي في أكثر من ثلاث سنوات في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار لتفوق التوقعات وتتجه صوب تحقيق أرباح سنوية قياسية بدعم من الأداء القوي لأنشطة رقائق الذاكرة.

وتعافت الشركة المنافسة لآبل سريعا من فشل جهاز غالاكسي نوت 7 القابل للاشتعال والذي كلفها كثيرا رغم فضيحة سياسية تورط فيها نائب رئيس مجلس الإدارة جاي ي. لي، والذي مثل أمام محكمة في سول اليوم ليواجه اتهامات تتضمن تقديم رشوة إلى الرئيسة المعزولة بارك جون-هاي.

وقالت الشركة العالمية الرائدة في صناعة رقائق الذاكرة، إن أرباحها التشغيلية في الربع الأول ستبلغ على الأرجح 9.9 تريليون وون (8.8 مليار دولار) مقارنة مع متوسط التوقعات البالغ 9.4 تريليون وون وفق استطلاع أجرته تومسون رويترز شمل 18 محللا. وزادت الإيرادات 0.4% إلى 50 تريليون وون لتزيد قليلا على توقعات المحللين.

وقالت لي مين-هي، المحللة لدى هيونجكوك للأوراق المالية "أنشطة أشباه الموصلات هي المحرك الرئيسي للأرباح على الأرجح"، مضيفة أن مبيعات الهواتف الذكية المتوسطة والمنخفضة السعر ساهمت أيضا في استمرار ربحية أنشطة الهاتف المحمول.

ولامست أسهم سامسونغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 2.134 مليون وون في أواخر مارس/آذار بفضل توقعات بتحقيق أرباح سنوية قياسية في 2017 في الوقت الذي كانت فيه شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة تتعافى من السحب المحرج لأجهزة نوت 7 بسبب بطارياتها القابلة للاحتراق.