انفستكورب: 300 مليون دولار عوائد بيع شركة تابعة

وقعت "إنفستكورب"، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اتفاقية نهائية لبيع "برو أنليميتد" (الشركة)، المتخصصة في برمجيات وخدمات توظيف وإدارة القوى العاملة، إلى "هارفست بارتنرز" بعوائد تصل تقريبا إلى 300 مليون دولار لعملاء انفستكورب.

وسيبقى "إنفستكورب" مستثمراً في الشركة بجانب "هارفست بارتنرز" من خلال احتفاظه بحصة أقلية مع نفوذ جيد.

وتُعتبر "برو أنليميتد" إحدى أسرع الشركات نمواً في مجال تزويد البرمجيات والخدمات المدارة للمؤسسات الكبرى. وتتيح الشركة لعملائها عبر حلولها المبتكرة، إدارة الكوادر العاملة المؤقتة بكفاءة عالية. ومنذ تأسيسها في عام 1991، شهدت الشركة نمواً ذاتياً فقط.

وقال محمد العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ "إنفستكورب": "إن بيع ’برو أنليميتد‘ إنجاز كبير لإنفستكورب ولمستثمرينا في مختلف أنحاء الخليج من ناحية العوائد المرتفعة والسرعة في تحقيقها خلال عامين ونصف فقط.

واشار إلى بداية الاستثمار في ’برو أنليميتد‘ في أكتوبر من عام 2014، استناداً إلى خطة مدروسة للاستحواذ على شركة رائدة تعمل في قطاع ضخم ويشهد نمواً متسارعاً، واستطعنا أن نطورها ونعزز قيمتها من خلال ملكيتنا لها وإدارتها بأسلوب فعال ونشط.