برنامج لتسريح 1300 موظف من طيران أليطاليا

قال مسؤول باتحاد عمالي إن إيطاليا عرضت مساعدة في برنامج للاستغناء عن 1300 من عمال شركة أليطاليا على مدار أربع سنوات في الوقت الذي تكافح فيه الشركة الخاسرة للحصول على موافقة من جماعات عمالية على خطة إعادة هيكلة وتجنب الاضطرار إلى إخراج طائرات من الخدمة.

وقال جيانكارلو سيرافيني أمين اتحاد "يو.آي.إل.تي" بعد جولة من المفاوضات مع الحكومة والشركة اليوم الجمعة "اقترحت وزارة العمل دعم العمال الذين يوافقون على مغادرة الشركة."

وتشمل خطة إعادة هيكلة أليطاليا تقليص عدد الوظائف في الخدمات الأرضية بواقع 2037 وظيفة وتخفيض أجور الأفراد بما يصل إلى الثلث في محاولة أخيرة لتحويل الشركة إلى الربحية.