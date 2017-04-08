جنرال إلكتريك تزود 4 محطات كهرباء جديدة بالسعودية

وقعت "الشركة الوطنية لنقل الكهرباء" في السعودية، عقداً مع "جنرال إلكتريك"، لتقديم الدعم اللازم لتلبية الطلب المتنامي على موارد الطاقة الكهربائية في المملكة، وذلك عبر تزويد 4 محطات فرعية جديدة جاهزة للتشغيل، وتحديث أربع محطات أخرى في المنطقة الجنوبية من المملكة، بحسب جريدة الرياض.

وبقدرة إجمالية تبلغ 1933 ميغافولت أمبير، ستتيح المحطات الفرعية الجديدة إمكانية تزويد الطاقة لما يصل إلى 25 ألف منزل وعدد من القطاعات في المنطقة الجنوبية، بما ينسجم في المضمون والأهداف مع رؤية السعودية 2030 الرامية إلى توفير موارد الكهرباء الموثوقة وعالية الكفاءة، دعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية على كافة المستويات.

وقال هشام البهكلي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك" في المملكة والبحرين: "يعتبر توفير موارد الطاقة ذات الموثوقية والكفاءة العالية من المحاور الرئيسية لرؤية السعودية 2030 نحو تحقيق النمو الاقتصادي المنشود في شتى المجالات.

وبموجب العقد، ستقوم "جنرال إلكتريك" بتزويد 4 محطات فرعية جاهزة للتشغيل، إضافة إلى تحديث 4 محطات قائمة لتعزيز أداء شبكة الكهرباء في المناطق الجنوبية من المملكة. ولا تقتصر أهمية مثل هذه الخطوات على تزويد كميات أكبر من الكهرباء إلى المنازل، بل تشكل في الوقت ذاته رافداً لجهود تنويع الموارد الاقتصادية والصناعية في المملكة".