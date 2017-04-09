"السعودية المصرية الصناعية" تستحوذ على 38% من فاركوماك

وقعت الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية اتفاق استحواذ على 38%، من شركة فاركوماك للصناعات الطبية المتطورة، وذلك في صورة زيادة رأسمال لتمويل توسعاتها في صفقة تبلغ قيمتها 35 مليون جنيه، وقامت سيجما كابيتال بالترويج للصفقة.

والشركة السعودية المصرية هي شركة ذات رأس مال سعودي مصري مشترك تعمل على تنمية المشروعات الصناعية في مصر وتساهم حالياً في شركة الإسكندرية لأسود الكربون وأكتوبر فارما وفليكسباك للعبوات الدوائية وعدد من الشركات الأخرى في قطاعات مختلفة.

وتبلغ قيمة محفظتها الاستثمارية مليار جنيه مصري، وتسعى السعودية المصرية للدخول في سوق المستلزمات الطبية رغبة منها في تغطية العجز في السوق المحلي، لذا قررت الاستحواذ على نسبة من شركة فاركوماك وهي من الشركات الرائدة في تصنيع الكانيولا ومستلزمات علاج الكلي في مصر، كما تسعي للتوسع في انتاج عدد من المستهلكات الطبية الأخرى وأهمها المرشحات.

وتسعى السعودية المصرية لوضع قدم لها في سوقي المستلزمات الطبية والاغذية والمشروبات وتدرس حالياً عدة فرص استثمارية.