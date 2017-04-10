ترمب يجتمع مع رؤساء أكبر 20 شركة أميركية

قال مصدر مطلع إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سيجتمع الثلاثاء مع الرؤساء التنفيذيين لحوالي 20 شركة من بينها جنرال موتورز وآي.بي.إم وول مارت ستورز وتيسلا وبلاك روك وبلاكستون بينما يسعى للحصول على دعم لبرنامج للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار وإصلاح ضريبي وأولويات أخرى لإدارته.

وكان ترمب قد تعهد بإطلاق تريليون دولار من الأموال العامة والخاصة في مشاريع للبنية التحتية تشمل صيانة وإصلاح الجسور وتحسين الشبكة الكهربائية وخدمات إنترنت الموجة العريضة وتطوير المطارات وربما إعادة بناء مستشفيات لقدامى المحاربين. وبعد حوالي ثلاثة أشهر من توليه المنصب سيسعى ترمب مجددا إلى نصائح وأموال من القطاع الخاص لبرنامجه "إعادة بناء البلاد".

ويريد ترمب أيضا تبسيط نظام ضريبة الدخل وتقليص القواعد التنظيمية الاتحادية وخفض ضرائب الشركات وفرض ضرائب جديدة لتشجيع الشركات على الإبقاء على الإنتاج أو نقله إلى الولايات المتحدة.

والرؤساء التنفيذيون للشركات جزء من "منتدى الاستراتيجية والسياسة" الذي أنشأه ترامب في ديسمبر كانون الأول وعقد اجتماعه السابق مع الرئيس في الثالث من فبراير شباط.

وسيجتمع زعماء لقطاع الأعمال من قطاعات متعددة أيضا في مجموعات صغيرة مع وزراء النقل والتجارة والتعليم ورئيس وكالة حماية البيئة ومدير الميزانية بالبيت الأبيض.