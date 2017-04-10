تيسلا تتخطى قيمة جنرال موتورز فوق 51 مليار دولار

أصبحت تيسلا لفترة وجيزة اليوم الاثنين الشركة الأعلى قيمة بين مصنعي السيارات الأميركيين مع وصول قيمتها السوقية إلى 51.105 مليار دولار متجاوزة القيمة السوقية لجنرال موتورز.

ومدعوما بتوصية من أحد المحللين صعد سهم شركات السيارات الكهربائية الفاخرة بما يصل إلى 3.15 بالمئة إلى مستوى قياسي مرتفع عند 313.73 دولار ولتتجاوز قيمتها السوقية لفترة وجيزة القيمة السوقية لجنرال موتورز التي بلغت 51.095 مليار دولار قبل أن تتراجع مجددا.

وعلى مدى الثلاثين يوما الماضية قفز سهم تيسلا 35 بالمئة مع مراهنة المستثمرين على أن الشركة ورئيسها التنفيذي إيلون موسك سيحدثان ثورة في صناعة السيارات والطاقة.

وتسابق شركة صناعة السيارات التي مقرها وادي السيليكون الزمن لإطلاق سيارتها الكهربائية (موديل 3) في النصف الثاني من 2017 وتسريع الإنتاج في مصنعها ليصل مستوى مستهدف قدره 500 ألف سيارة في 2018.

وباعت تيسلا العام الماضي 76230 مركبة أو أقل من المستوى المستهدف البالغ 80 ألفا في حين باعت جنرال موتورز 10 ملايين سيارة وباعت فورد 6.7 مليون سيارة.