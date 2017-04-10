دانة غاز: مليار دولار مستحقاتنا على مصر وكردستان

كشف الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، باتريك ألمان وارد، في مقابلة سابقة مع "العربية" عن حجم مستحقات الشركة على حكومتي مصر وكردستان، وآلية سداد هذه المستحقات.

وقال إن مستحقات دانة غاز على حكومة كردستان تقدر بنحو 713 مليون دولار، ونحو 265 مليون دولار على الحكومة المصرية كما بنهاية عام 2016. أي أن المجموع يقارب المليار دولار.

وأضاف "اتفقنا على آلية جيدة مع كردستان لبدء تحصيل على الأقل 100 مليون دولار من المستحقات بمبدأ النسبة والتناسب، حيث إن إجمالي الديون على الحكومة يقارب ملياري دولار، لدانة غاز وغيرها. وقد بدأنا مؤخرا ببيع منتجات للسوق المحلية في كردستان مما شكل لنا دخلاً إضافياً. إذا كان عام 2016 ممتازا لنا في كردستان حيث حصلنا أكثر من 100 مليون دولار. أما في مصر فكانت 2016 أقل نوعاً ما. فقد حصلنا أقل من 80 مليون دولار من أصل فواتير بقيمة 123 مليون دولار. أي أن معدل التحصيل إلى الفواتير لم يتجاوز 64% وهو أقل معدل حصلنا عليه منذ العام 2011. طبعا حصل تباين في معدل التحصيل فقد وصل في أحد السنوات إلى 120% ثم عاد للتراجع. لكن في 2016 ارتفعت مديونيتنا للحكومة المصرية لأننا حصلنا أقل من المبلغ المطلوب. لكني متفائل بالاقتصاد المصري ككل خصوصا بعد موافقة صندوق النقد الدولي على القرض، والتغييرات في سياسة الحكومة المتعلقة بتحرير الجنيه وخفض الدعم.

وقال خلال اللقاء "تأملنا أن تجد الدفعة الأولى من قرض الصندوق طريقها إلى شركات النفط والغاز، ولكن هذا لم يحصل للأسف، ونحن ما زلنا صابرين ومتأملين في الدفعة الثانية من القرض.

وأضاف "نتائجنا الأولية في 2016 كانت ممتازة حيث أعلنا عن أرباح بقيمة 33 مليون دولار، وهذا بعد ارتفاع إنتاجنا من مصر أولا، ونجاحنا في تخفيض تكاليفنا التشغيلية والإدارية ثانياً، للسنة الثالثة على التوالي. مع الأخذ بعين الاعتبار تراجع أسعار النفط بحدود 30% بين عامي 2015 و2016 في المتوسط، ولذلك فالنتائج اعتبرت قوية آنذاك. ولكن لسوء الحظ، جاء قرار محكمة التحكيم الدولية في لندن مخيبا حيث أقرت أن حكومة كردستان يجب أن تدفع لنا فائدة أقل مما احتسبنا سابقا على المستحقات المتراكمة. وهذا يعني 121 مليون دولار أقل مما كنا قد وضعناه في الميزانية، أي أن 33 مليون دولار أرباح، تحولت إلى 88 مليون دولار من الخسائر، لكنها لمرة واحدة ولن تتكرر".