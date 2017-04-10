كيف تتجنب شركات التجزئة التهديدات الإلكترونية؟

مع تطور التجارة الإلكترونية، يعتبر الأمن الإلكتروني هاجسا كبيرا سواء للمستهلكين أو الشركات على حد سواء، خاصة ما يتعلق منه بالأمور المالية.

وع التطور التكنولوجي يمكن لتجار التجزئة بناء أنظمة دفاعية أفضل من خلال إدخال نهج ذكي لأمن المعلومات.

المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، تركيا وأفريقيا في شركة لوغريثم المتخصصة في أنظمة الأمن المعلوماتية، مازن عدنان الدوه جي، إن تجارة التجزئة أخذت بُعدًا شخصيًا أكثر من أي وقت مضى، ولو أمعنّا النظر في العصر الرقمي الحالي، سنصل لقناعه إلى أن التسويق التقليدي للجماهير لم يعد كافيًا.

وقال إن تجار التجزئة، سواء على شبكة الإنترنت أو في الأسواق التقليدية، يسعون إلى تخصيص رسائل معينة، وتقديم عروض وخدمات خاصة لمجموعات أصغر وأكثر استهدافًا من العملاء لتشجيعهم على تقدير القيمة الحقيقية للعلامة التجارية.

وفي التقرير الذي صدر مؤخرًا بعنوان "العصر الرقمي للأعمال: وسّع آفاقك"، بتكليف من شركة "أكسنتشر"، ذكرت الشركة الاستشارية أن الشركات تخلق تجارب ذات بُعد شخصي للغاية، وهو ما يُسهم بدوره في إشراك العملاء وإسعادهم دون الإخلال بمدى ثقتهم.

وفي حين يعد هذا أمرًا مشجّعًا، لا يزال العملاء تنتابهم حالة من القلق إزاء أمن بياناتهم الشخصية المشتركة مع كُبرى العلامات التجارية والمؤسسات على شبكة الإنترنت. في الواقع، لم تأتي المخاوف من فراغ، إذ لها الأسباب الوجيهة التي تبررها.

ووفقًا لنتائج الدراسة المسحية العالمية للجرائم الاقتصادية في عام 2016، والتي أجرتها شركة برايس ووترهاوس كوبرز للاستشارات، يحل قطاع تجارة التجزئة في المرتبة الثالثة من حيث احتمالية التعرض للجرائم السيبرانية، إلى جانب ما تتعرض إليه الخدمات الحكومية والمالية.

ولكن في ظل مساعي قطاع تجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط نحو إحداث التحول في تقنيات الدفع عبر الهاتف المحمول ورقمنتها وتبنيها، يبقى السؤال التالي مطروحًا: ما هي أبرز التهديدات التي يواجهها القطاع اليوم؟.

ويرى مازن عدنان أنه "لو عُدنا بالزمن واستذكرنا بعض أكبر الهجمات الأمنية السيبرانية التي حدثت في الماضي، فإننا سنخلُص إلى أن قطاع تجارة التجزئة أخذ نصيبه من الهجمات السيبرانية التي حظيت بتغطية إعلامية جيدة، إذ سُرقت بيانات الهويات والبطاقات المصرفية والائتمانية الشخصية لملايين من الأفراد، وهذا ما يفسر تزايد أهمية أمن المعلومات بالنسبة لتجار التجزئة".

وفي الوقت ذاته، يُشكل التعامل غير المسؤول مع البيانات خطرًا مؤسسيًا سريعًا من حيث السمعة المؤسسية، واستنزاف العملاء، والحوكمة، والامتثال التنظيمي. وعلى مستوى البيانات المنتشرة في سلاسل التزويد، يُعد حماية بيانات العملاء أمرًا ضروريًا للحفاظ على ثقة العميل.

ويثير الكم المتزايد من البيانات الشخصية في قطاع تجارة التجزئة ثلاثة أسئلة أساسية: ماذا نعني بالتهديد السيبراني؟ وهل تجار التجزئة على استعداد كامل للتصدي له؟ وما الذي يتعيّن عليهم القيام به؟.

في نوفمبر من عام 2016، أشارت الوسائل الإعلامية على نطاق واسع إلى أن قراصنة الإنترنت قد قاموا بشن سلسلة من الهجمات السيبرانية المدمرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية على مدى أسبوعين. ولقد انطوت تلك الهجمات على استخدام الفيروسات الخبيثة، واستهدفت كلًا من القطاع الحكومي والعام والخاص.

وانطلاقًا من ذلك، فإنه من الأسلم القول بأن حجم الهجمات يتغير، وأن مرتكبيها يسعون إلى تطوير قدراتهم على هذا الصعيد كذلك الأمر، إذ أنهم يعملون في منظومة منظمة ومموّلة بشكل جيد. فبالنظر إلى طبيعة هجماتهم، يتبيّن أنهم يتمتعون بمهارات تقنية متطورة تُمكّنهم من إعداد فيروسات خبيثة مخصصة لكل هدف يحاولون تدميره. ولا يتوقف بهم الأمر عند هذا الحد، وإنما كل واحد منهم تقريبًا لديه نوايا خبيثة يُمكنه شراء فيروسات خبيثة واستئجار شبكة روبوت (botnet) على ما يسمى بشبكة الإنترنت المظلم (Dark Web) - وهي مساحة من شبكة الإنترنت غير مُدرجة في محركات البحث التجارية.

وتظهر مدى ضراوة الهجمات السيبرانية المتزايدة عند مُراعاة حقيقة أن منظومات تقنية المعلومات في شركات تجارة التجزئة قد أصبحث أكثر تنوعًا وتعقيدًا. وإن النظم القديمة في القطاع وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات قد لا تزال تشغّل أساسيات أعمال الشركات فقط، لكن بطبيعة الحال تفرض التقنيات الجديدة المتعلقة بإنترنت الأشياء نفسها في هذا المسار.

ولذا، كيف ينبغي على تجار التجزئة بناء منظومات دفاعية أفضل؟

تتصدّر الشركات طليعة المساعي الرّامية إلى مكافحة الجرائم السيبرانية. ومن أجل التصدي للهجمات، يتعيّن عليها مراقبة أنشطة التهديد، وجمع المعلومات الاستخبارية الأمنية، فضلًا عن وضع إجراءات للاستجابة التلقائية والفورية.

وفي حين تقوم المؤسسات حاليًا بجمع المعلومات حول الخروقات الأمنية التي تحدث فيها، فإنه في كثير من الأحيان تفتقر تلك الأنشطة إلى التنسيق أو الإدارة الجيدة. كما يُمكن لأولئك المسؤولين عن أمن تكنولوجيا المعلومات في الشركات العاملة بتجارة التجزئة القيام بجمع البيانات من عدد من المصادر، بما في ذلك جدران الحماية، وأنظمة كشف التسلل، وبوابات التطبيقات، وبرامج مكافحة الفيروسات، وبرامج مكافحة البرمجيات الخبيثة والضارة.

ورغم ذلك كله، لا تزال هنالك مشكلة. تعطي "أجهزة الاستشعار الأمنية" هذه الكثير من البيانات التي يُمكن تشبيهها بخرطوم يضخ المعلومات حول مختلف الأحداث والفعاليات بمعدل عشرات آلاف الجيجابايت في الساعة الواحدة. وإن هذا التيار الكبير من البيانات يُمكن أن يشوّش تركيز الفريق الأمني ويُعرقل إمكانية تصديه للتهديدات الحقيقية، إذا يصبح من الصعب عليهم تمييز البيانات الطبيعية من تلك الضارة. كما يُسهم حجم البيانات الكبير في جعل الاستجابة السريعة والفورية للتهديدات أمرًا مستحيلًا.

وفي حين تتغير طبيعة التهديدات، فإنه لا مناص من تغيير طريقة الاستجابة والتصدي لها. وعلى الرغم من أن جدران الحماية، وبرمجيات مكافحة الفيروسات، وأنظمة كشف التسلل، والأنظمة الأمنية بين نقاط مرور البيانات تؤدي الدور المنوط بها، إلا أنها غير كافية لمجابهة كافة التهديدات التي تواجهها شركات تجارة التجزئة اليوم. وفي كثير من الأحيان، يقوم قراصنة الإنترنت بتحديد وتصيُّد نقاط الضعف في الأنظمة الدفاعية الأمنية قبل الشروع بشن هجوم حقيقي. وتجدر الإشارة إلى ان الاستراتيجيات التي تهدف فقط إلى البقاء بمنأى عن الهجمات قد فشلت وباءت بعواقب وخيمة في بعض الهجمات الكبيرة، وهو ما يُنذر بخطر حقيقي. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما هو سبيل النجاة؟

بالنسبة للمبتدئين، يتعيّن على شركات البيع بالتجزئة اعتماد منهجيات جديدة لإدارة البيانات الناتجة عن الأدوات الأمنية. وإن الجهات الرائدة في هذا المجال تتبنّى فكرة أنظمة الاستخبارات الأمنية المعلوماتية.

ويتمثل دور تلك الأنظمة في فتح بصيرة الشركات تجاه البيانات الأمنية، ومساعدة المؤسسات على تحديد التهديدات التي قد تُلحق بها الضرر بوضوح، فضلًا عن تقديم المعلومات الضرورية للاستجابة السريعة والفاعلة.



كما يتمثل الهدف الرئيسي الذي تصبو هذه الأنظمة إلى تحقيقه في تقديم المعلومات الصائبة في الوقت المناسب ضمن السياق الأمثل، وذلك لخفض الوقت المستغرق للكشف عن التهديدات السيبرانية المدمرة والتصدي لها.

كما يُسهم نموذج تطور أنظمة الاستخبارات الأمنية المعلوماتية لدى شركة لوغريثم (SIMM) في مساعدة الشركات على إدراك مستوى المخاطر المُحدقة بأعمالها، وذلك استنادًا إلى قدراتها على صعيد استطلاع الأمن الرقمي. ويُقدم هذا النموذج إطارًا مُقنعًا لمساعدة المؤسسات على الارتقاء بمستوى مسيرتها الرّامية إلى مكافحة الهجمات السيبرانية المتقدمة، بالتزامن مع استعادة الثقة بشأن أمن استخدام شبكة الإنترنت.

وعلى غرار ذلك، تُدرك الشركات الرائدة العاملة في مجال تجارة التجزئة، والتي تعرف جيدًا الدور الكبير لثقة العميل في دفع عجلة العمل، مدى الحاجة إلى مراقبة الهجمات السيبرانية التي تتغلغل في منظومة العمل، ولديها المعلومات الأمنية التي تحتاجها لحماية بياناتها وبيانات العميل، وذلك بالتوازي مع إبطال مفعول التهديدات. أما الشركات التي لا تأخذ ذلك بجدية، فإنها ستجد صعوبة في تحقيق النمو ضمن العصر الجديد لتجارة التجزئة ذات البُعد الشخصي.