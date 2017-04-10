سابك و"ميتسوبيشي رايون" تكملان أعمال مجمعين صناعيين

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية " #سابك " اكتمال الأعمال الميكانيكية لمجمع ميثيل ميثا كريلت منومر وبولي ميثيل ميثاكريليت بنجاح يوم أمس.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع " #تداول "، إن المشروع قد حقق عشرين مليون ساعة عمل من دون إصابة مقعدة ما يؤكد على ثقافة العمل المستدامة مع الاحتفاظ بجودة النوعية والتنفيذ في الوقت المحدد.

يأتي ذلك عقب دخول "سابك" في العام 2014 بشراكة استراتيجية مناصفة مع شركة ميتسوبيشي رايون المحدودة لتشييد وتشغيل مصنعين أحدهما لإنتاج مادة "ميثيل ميثا كريلات مونومر"، والذي يعد الأكبر من نوعه في العالم بطاقة إنتاجية 250 ألف طن متري سنوياً.

والآخر لإنتاج مادة "بولي ميثيل ميثاكريليت" بطاقة إنتاجية 40 ألف طن متري سنوياً في مدينة الجبيل الصناعية، وذلك باستخدام أحدث وأفضل ما توصلت إليه التقنيات العالمية، وترسية عقد المشروع للأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء بعد تقييم العروض من الناحية الفنية والاقتصادية على شركة "سي تي سي آي" التايوانية.

الجدير بالذكر، أن التشغيل التجريبي المتوقع للمشروعين سيكون خلال الربع الثاني من العام 2017 ولمدة تقارب الـ 6 أشهر وبانتهائها يبدأ التشغيل التجاري، على أن يبدأ الأثر المالي في النتائج المالية بعد الإعلان عن التشغيل التجاري.