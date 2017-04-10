هيرميس:نقدم المشورة في 6 استحواذات بـ700 مليون دولار

قال الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات في المجموعة المالية "هيرميس" مصطفى جاد إن مجموعته ستقدم المشورة في 5 أو 6 طروحات أولية واستحواذات في مصر والكويت والإمارات العربية المتحدة حتى نهاية 2017.

وأوضح جاد أن "قيمة الاستحواذات والطروحات تتراوح بين 500 و700 مليون دولار وتغطي القطاع الاستهلاكي والصحة والبنوك وقطاعات أخرى."

وتعمل هيرميس في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ولبنان وسلطنة عمان وقطر.

وقال جاد "قدمنا المشورة في طرح ببورصة ناسداك دبي بقيمة 100 مليون دولار في بداية العام بجانب قيامنا بدور مدير مشترك لمجموعة الامتياز الاستثمارية الكويتية لبيع نصف حصتها وشركاتها التابعة في شركة هيومن سوفت القابضة بنحو 100 مليون دولار.

وبحلول الساعة 09:32 بتوقيت غرينتش جرى تداول سهم هيرميس في بورصة مصر عند 24.60 جنيه بتراجع 0.73% .

وأضاف جاد أن مجموعته قدمت المشورة لشركة أكتيس للاستثمار الخاص البريطانية في تخارجها الكامل من أسهم إيديتا المصرية نهاية الأسبوع الماضي في صفقة قيمتها 900 مليون جنيه.

وتوقع جاد أن يكون العام 2017 عاما جيدا لهيرميس، حيث تعمل الشركة على التوسع في أعمالها في الكويت والإمارات بجانب الحفاظ على حصتها السوقية في مصر.

وتابع "بدأنا الأسبوع الماضي الطرح الخاص لراية لخدمات مراكز الاتصالات ونروج له في لندن ودبي وجنوب إفريقيا ونتوقع الانتهاء من الطرح الخاص يوم الأربعاء المقبل ليبدأ بعدها الطرح العام لصغار المستثمرين في بورصة مصر.

وتتطلع "هيرميس" لجمع 50 مليون دولار من الطرح الأولي لأسهم راية لخدمات مراكز الاتصالات.

وتعمل راية لخدمات مراكز الاتصالات المصرية على طرح 49% من أسهمها في البورصة المصرية على أن تنتهي عملية الطرح في 20 أبريل.

وطرح راية لمراكز الخدمات سيكون الأول لهيرميس في بورصة مصر هذا العام بعد أن هيمنت على أغلب الطروحات في سوق المال المحلية خلال السنوات القليلة الماضية.