"توتال" توقع اتفاقا جديدا مع "سوناطراك" لتعزيز الشراكة

قالت شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة المملوكة للدولة وشركة النفط الفرنسية العملاقة توتال إنهما وقعتا اتفاقا جديدا لتعزيز الشراكة القائمة بينهما واتفقتا على تسوية خلافاتهما السابقة.

وأضافتا أن الاتفاق الجديد يسمح للشركتين بتوسيع نطاق الشراكة الحالية بينهما لتشمل مشاريع جديدة للتنقيب والإنتاج مع وضع إطار تعاقدي جديد لمشروع تيميمون واستمرار العمليات المشتركة في حقل الغاز تين فوي تبنكورت.

وقالت الشركتان إنهما اتفقتا على أن تسويا بطريقة ودية خلافات سابقة بينهما كانت قد دفعت توتال إلى إقامة دعوى تحكيم ضد الجزائر، بسبب تغيير شروط تقاسم الأرباح في عقود النفط والغاز في منتصف العقد الماضي.