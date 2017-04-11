هل تغير شركة "كريم" قواعد لعبة الشحن في السعودية؟

أطلقت شركة "كريم" خدمة التوصيل والشحن في السعودية مؤخرا، بهدف الاستحواذ على حصة سوقية من إجمالي قطاع يقدر بنحو 70 مليار ريال.



وعلى الرغم من التواجد القوي لشركات منافسة للخدمات التي تقدمها "كريم" في السعودية إلا أنها قد تكون منافسا قويا تسهم في تغيير قواعد اللعبة في السوق مع إدخالها مزايا جديدة والدخول في تعاقدات مع جهات تجارية كبرى في السعودية، بحسب حاتم الكاهلي مدير عام "كريم" في السعودية.



ومن بين كبار اللاعبين في قطاع الشحن والتي تتمتع بتواجد قوي في السعودية شركات أرامكس ودي إتش إل، بالإضافة إلى شركة سمسا.



وفيما يبدو فإن شركة "كريم" تتطلع للمنافسة بجدية في قطاع الشحن وخدمات التوصيل، خاصة بعد استقطاب فادي غندور مؤسس شركة أرامكس للانضمام إلى فريق عبر وحدة تابعة.



وكان غندور قد باع مؤخرا حصته البالغة 9.9%، في شركة أرامكس لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار دون الإعلان عن قيمة الصفقة.



وأطلقت "كريم" خدمة التوصيل تجريبيا في فبراير الماضي في مكة المكرمة، ومع نجاحها أطلقت الخدمة الأسبوع الماضي في منطقتي الرياض والقصيم بالسعودية على أن تواصل الانتشار في السعودية وجميع الدول الـ12 التي تعمل فيها شركة كريم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وباكستان، وفق الكاهلي.



وتقوم الخدمة على توصيل ما يطلبه العميل فورا مع تحديد موقع الاستلام وموقع التوصيل فقط، ودفع قيمة المنتج المطلوب -إن كان مدفوعا- عند الاستلام، وسيدفع المستخدم قيمة الانتقال بين الموقعين دون تكاليف إضافية.



وأشار الكاهلي، إلى أن خدمة التوصيل من كريم وخلال الأسبوع الأول فقط سجلت في الرياض أكثر من 10 آلاف طلب، ما يؤكد حاجة السوق لهذه الخدمة، فهي الآن للتوصيل داخل المدن، وستتوسع لتكون بين المدن في وقت لاحق.



وتعتمد كريم في الخدمة على أكثر من 50 ألف كابتن (سائق) في السعودية وأكثر من 150 ألف كابتن في جميع الدول التي تعمل فيها.



وقد تغير "كريم" عبر هذه الخدمة قواعد لعبة الشحن في السعودية، خاصة مع مزايا السرعة التي تقدمها الشركة، مقارنة بما هو متاح من خدمات مماثلة في السوق والذي يستغرق وقتا أطول.



ومن بين المزايا التي ربما تعتمد عليها "كريم" الاشتراطات الأكثر مرونة والتي تسمح بانضمام عدد كبير من المركبات إلى أسطولها، حيث يسمح الانضمام إلى تقديم هذه الخدمة للسيارات موديل 2010، ما يسمح بانضمام عدد كبير من السيارات والتوسع في تقديم هذه الخدمة.