170 مليون دولار خسائر إل.جي مصر من تعويم الجنيه

قال المدير التنفيذي لشركة إل.جي في مصر إن الشركة تكبدت خسائر وصلت أكثر من 170 مليون دولار نتيجة فروق العملة بعد تحرير سعر الصرف لكنها تعمل على زيادة رأسمالها العامل بنحو 130 مليون دولار خلال الفترة المقبلة وتطمح لزيادة الإنتاج والصادرات.

وأوضح دون كواك في مقابلة مع رويترز أن الشركة تعمل على التوسع في مصنعها بمصر من خلال بدء إنتاج غسالات الملابس في مايو/أيار المقبل وزيادة إنتاج أجهزة التلفزيون وصادراتها خلال 2017 و2018.

وتعتزم الشركة بدء إنتاج المبردات وأجهزة التكييف في الفترة المقبلة.

تملك إل.جي الكورية الجنوبية مصنعاً في مدينة العاشر من رمضان شرقي القاهرة لتصنيع أجهزة التلفزيون بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني وحدة سنويا.

وقال دون إن الخسائر التي تكبدتها إل.جي مصر بعد التعويم بسبب نتيجة فروق سعر الصرف "أكبر بكثير من استثمارات مصنع العاشر من رمضان البالغة 170 مليون دولار".

تخلت مصر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي مما أدى إلى هبوط العملة نحو النصف تقريبا.

وأضاف دون "خطوة تحرير سعر الصرف كانت ضرورية وشجاعة جدا من الحكومة وكان لا بد منها. التأثير الإيجابي لتحرير سعر الصرف سيظهر على المدى المتوسط والبعيد... نتوقع استمرار المرحلة الصعبة حتى نهاية هذا العام.

وقال إن "التصدير بلغ 50 بالمئة من إنتاج 2016 ونستهدف هذا العام زيادته إلى 75 بالمئة." وزيادة التصدير تساعد إل.جي وغيرها من الشركات العاملة في مصر على زيادة مواردها من العملة الصعبة.

وقال إن مبيعات إل.جي مصر تراجعت "15 بالمئة في 2016 لتبلغ نحو 400 مليون دولار في السوق المحلية والتصدير. المبيعات تراجعت ما بين 20 و30 بالمئة بعد تحرير سعر الصرف.

وتوقع "الحفاظ على مستوى مبيعاتنا خلال هذا العام رغم توقعاتنا بانخفاض المبيعات المحلية لكن زيادة التصدير ستجعلنا نصل إلى نفس الأرقام".

وأضاف أن إل.جي تتوقع البدء في إنتاج غسالات الملابس في مايو أيار بإنتاج 150 ألف وحدة في العام الأول من الإنتاج على ان تزيد الإنتاج والطاقة الانتاجية في المستقبل.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة إل.جي مصر من الغسالات نحو 400 ألف وحدة سنويا.

وقال دون الذي عمل من قبل لدى إل.جي في الصين ودول الاتحاد الأوروبي إن الشركة ستعمل على زيادة رأسمالها العامل بنحو 130 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.