مكاسب بالحد الأقصى لسهم زين السعودية بعد أرباح مفاجئة

للمرة الأولى في تاريخ الشركة، سجلت "زين السعودية" أرباحا في الربع الأول من العام بواقع 45 مليون ريال مقارنة مع خسائر قدرها 250 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاءت أرباح "زين السعودية" عكس التوقعات التي أشارت إلى تكبدها خسائر بنحو 97 مليون ريال.

وعلى إثر هذه النتائج، شهد سهم "زين السعودية" مكاسب ملحوظة ، مسجلاً ارتفاعات بالحد الأقصى بنحو 10%.

وعزت الشركة أرباحها إلى انخفاض في الإطفاء نتيجة لتمديد الرخصة 15 سنة إضافية، ونمو خدمات ذات هامش ربحي مرتفع، إضافة إلى انخفاض تكلفة الربط البيني وتراجع المصاريف العمومية والإدارية.

في المقابل، تقلصت قاعدة المشتركين في "زين السعودية" خلال الفترة بـ 13% لتصل إلى حوالي 10 ملايين مشترك، وذلك بعد اعتماد نظام توثيق البصمة الجديد.