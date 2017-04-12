ما هي تقنية "بصمة الوجه" التي توفرها مركبات "كريم"؟

في خطوة جديدة تهدف إلى توفير خدمة أكثر أماناً لعملائها، أعلنت كريم، الشركة الرائدة في خدمة حجز سيارات الأجرة الخاصة عبر تطبيق الهاتف الذكي في المنطقة، عن اعتماد تقنية "بصمة الوجه" ضمن الميزات التقنية التي تقدمها، واضعةً بذلك معايير جديدة في سلامة الركاب.

ما هي هذه التقنية وكيف تعمل؟

يسمح نظام تحديد الهوية باستخدام تقنية القياسات الحيوية، الذي تقدمه شركة ديجيتال باريرز المزود الرائد عالمياً للحلول الأمنية الذكية، لشركة كريم بالتأكد من هوية الكابتن بشكل فوري، لتُلغي بذلك الخطورة التي قد تسببها عمليات الاحتيال أو انتحال ملكية السيارة. وتضمن هذه التقنية التحقق التام من هوية كل كابتن وملكية السيارة التي يعمل بها، ما يوفر للعملاء الطمأنينة وراحة البال على أنهم في أيدٍ أمينة، ويمنحهم الثقة في هوية الكباتن على مدار الساعة.

توفير تجربة نقل آمنة

وقال ماغنوس أولسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كريم: "عندما يعتمد العملاء في تنقلاتهم على خدمة حجز سيارات الأجرة عبر التطبيق الذكي، فهذا يعني أنهم يضعون ثقتهم بمزود الخدمة الذي اختاروه. وانطلاقاً من جهودنا الرامية إلى تسهيل حياة الناس في المنطقة، فإن توفير تجربة نقل آمنة يكمن في صميم عملنا، وستعمل هذه التقنية على تعزيز ثقة عملائنا بنا".

وأضاف: "تساعدنا تقنية القياسات الحيوية على تعزيز علاقتنا مع عملائنا من خلال طمأنتهم بأن كل سائق يتم التحقق من هويته في جميع الأوقات من خلال عملية متطورة. كما تقدم هذه التقنية إضافة مميزة لعملية متابعة الكابتن، الأمر الذي يؤكد أنه فقط من يمتلك سجلاً موثوقاً بالخدمة الآمنة مرحب به ليكون أحد أفراد عائلة كريم".

كما ستبرهن تقنية "بصمة الوجه" على كونها ميزة إضافية في العديد من الدول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث تعتمد العديد من العائلات العاملة على خدمة "كريم للأطفال" لنقل أطفالهم بأمان من وإلى المدرسة. وفي حين أن تجربة حجز سيارة عبر تطبيق الهاتف الذكي وواجهة المستخدم ستبقى بدون تغيير، فإن خطوة الأمان الإضافية المتصلة مع شبكة كريم الخاصة ستتحقق من تفاصيل الكابتن عند كل حجز.