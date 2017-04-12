"سابك" تقر توزيع 6 مليارات ريال عن النصف الثاني

أقر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، توزيع ريالين للسهم عن النصف الثاني، على أن يجري تداول السهم اليوم من دون أحقية التوزيعات.

وأعلنت سابك في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، نتائج اجتماع عموميتها، التي تضمنت "الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2016 بإجمالي 12 مليار ريال بواقع 4 ريالات للسـهم الواحـد، والتي تمثل 40% من القيمة الاسمية للسهم الواحد".

وأشارت الشركة إلى ما قد جرى توزيعه سابقا "بمبلغ 6 مليارات ريال من هذه التوزيعات، بواقع ريالين عن النصف الأول من العام الماضي، والتي تمثل 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد".

وستكون أحقية النصف الثاني من "الأرباح المقترح توزيعها عن النصف الثاني من العام 2016 بقيمة 6 مليارات ريال بواقع 2 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 23 أبريل".