"مبادلة" تصدر شريحتي سندات بـ1.5 مليار دولار

انتهى صندوق "مبادلة" من إصدار شريحتي #سندات بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر.

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 850 مليون دولار لمدة 7 سنوات بسعر 100 نقطة أساس فوق معدل mid-swaps أما الشريحة الثانية فتصل قيمتها إلى 650 مليون دولار لمدة 12 عاما بسعر 140 نقطة أساس فوق معدل mid-swaps وقارب حجم الطلبات على الإصدار 6 مليارات دولار.

يشار إلى أن " #مبادلة" وشركة الاستثمارات البترولية الدولية ستندمجان لتأسيس كيان جديد تحت مسمى #مبادلة_للاستثمار بقيمة أصول إجمالية تصل إلى 125 مليار دولار.