500 مليون درهم ستعطي "تبارك" السيطرة على "دريك أند سكل"

كشفت شركة "دريك أند سكل" عن تفاصيل جديدة في شأن عملية خفض وزيادة رأس المال، التي ستعرض على الجمعية العمومية بتاريخ السابع والعشرين من أبريل الجاري.

فبحسب الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية، سيتم في المرحلة الأولى خفض رأس المال 50%، من حساب رأس المال البالغ 2.285 مليار درهم، وسيؤدي ذلك إلى تغطية كامل الخسائر المتراكمة، وبقاء فائض في حساب الأرباح المتراكمة بنحو 151 مليون درهم، ثم في المرحلة الثانية.

وأشار تقرير الجمعية العمومية إلى أنه ستتم زيادة رأس المال المخصصة للشريك الاستراتيجي الجديد، شركة تبارك للاستثمار، والتي سيتم سداد 43% منها نقداً، أي 500 مليون درهم فقط، بما يعادل 0.43 درهم لكل سهم، في حين ستسدد "تبارك" بقية الزيادة، أي 57% منها، من خلال الأرباح المدورة مستقبلاً، وبموجب هذه الزيادة ستصبح حصة تبارك خمسين فاصل أربعة في المئة، أي أنها ستتملك حصة السيطرة.

