"اكتفاء" يعتزم زيادة المحتوى المحلي لدعم رؤية 2030

يتواصل إعلان المبادرات التي تهدف إلى زيادة مساهمة السلع والخدمات المحلية المرتبطة بقطاع الطاقة، ومن بينها برنامج اكتفاء لشركة أرامكو الذي أنهى عامه الأول مع نهاية 2016، والتي تعد أبرزها كالتالي:

شددت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية على أهمية تطوير المحتوى المحلي بهدف تمكين ودعم تطلعات رؤية المملكة 2030 ضمن المنظومة التي وضعتها وضمت أكثر من مئة مبادرة من بينها برنامج أرامكو لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) .

ومن بين أبرز أهدافه:

مضاعفة نسبة السلع والخدمات المحلية المرتبطة بالطاقة إلى 70% من مجموع مصروفات أرامكو بحلول 2021 وتصدير ما نسبته 30% من المنتجات والخدمات المحلية المرتبطة بقطاع الطاقة، إضافة الى توفير آلاف الوظائف للسعوديين.

وسيكون لبرنامج (اكتفاء) دورٌ رئيسي في جذب الاستثمارات في مجالات الهندسة، والابتكار والتقنية، بجانب تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ودعم بيئة التصنيع في المملكة.

ومن أهم ما حققه برنامج اكتفاء خلال العام الماضي وهو العام الأول له، تحديث الأنظمة والقوانين الشرائية بإدراج متطلبات اكتفاء في العقود وتغيير إجراءات تقييم العطاءات.

وقد تم تطبيق ذلك في عقود تصل قيمتها إلى 79 مليار ريال منذ منتصف عام 2016

وقد بلغت حصة المصانع المحلية من مشتريات أرامكو رقماً تاريخياً العام الماضي حيث بلغت 43% من مشتريات الشركة، أي ما قيمته 10 مليارات ريال تقريبا.

ويوجد حاليا 12 مركزا تدريبيا قائمًا لخدمة العديد من الصناعات لأكثر من عشرة آلاف متدرب في المسارات الوظيفية المختلفة.

إضافة إلى ذلك، تخطط أرامكو السعودية لافتتاح 16 مركزا إضافيا ومن المتوقع استفادة نحو 360 ألف مواطن سعودي من هذه المراكز بحلول عام 2030.

هذا وقد تم خلال شهر مارس الماضي افتتاح مكتب مساند للموردين المحليين في غرفة الرياض بهدف تقديم الدعم والمساندة خلال أعمال التسجيل والتأهيل. كما لأرامكو مكتب مماثل لتقديم المساندة في غرفة الشرقية.