فولكسفاغن: إنهاء مشكلة نصف عدد السيارات الملوثة بأميركا

قالت #شركة_فولكسفاغن إنها أعادت شراء وأصلحت أكثر من نصف السيارات سعة 2.0 ليتر الملوثة للبيئة والتي تعمل بالديزل والبالغ عددها 475 ألف سيارة بموجب تسوية مع #الحكومة_الأميركية.



يأتي ذلك بعد 6 أشهر من تدشين الشركة لأكبر عرض على الإطلاق لإعادة شراء سيارات.



وقالت أكبر شركة صناعة سيارات في العالم في خطاب لقاض أميركي يباشر التسوية إنها بحلول يوم الأربعاء الماضي أعادت شراء وأنهت إيجار نحو 238 ألف سيارة وأصلحت 6 آلاف و200 سيارة، بعدما أقرت في 2015 بتزويد السيارات سرا ببرامج تسمح لها بإصدار انبعاثات تصل إلى 40 مرة مثل المستويات التي يسمح بها القانون.



وبموجب الاتفاق يتعين على #فولكسفاغن إعادة شراء وإصلاح ما لا يقل عن 85%، من السيارات بحلول 2019 أو أن تواجه عقوبات إضافية.