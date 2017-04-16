بعد خسارة 17 مليار دولار..هل ينقذ "S8" مستقبل سامسونغ؟

أكدت شركة سامسونغ أن طلبات الشراء المسبقة لهاتفها الجديد" galaxy S8" تجاوزت طلبات شراء سابقه لهاتف S7 ما يظهر أن الكثير من العملاء لم يتأثروا بحوادث احتراق الهاتف " NOTE 7 GALAXY" العام الماضي.

وتوقعت الشركة أن تتجاوز الطلبات المسبقة على S8 galaxy المليون قبل طرحه رسمياً للبيع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا اعتبارا من 21 من أبريل.

وتعول الشركة على الهاتف الجديد ليلعب دورا محوريا في تعافيها بعد السحب السريع لأجهزة "نوت 7" من السوق والذي خسّر الشركة 17 مليار دولار من المبيعات المفقودة.

وأكدت سامسونغ أن الهاتف الجديد الأكثر أمانا ضمن فئة غالاكسي بفضل إجراءات الأمان المطبقة لتجنب تلف البطارية. وفي هذا السياق، تعتزم سامسونغ استغلال الهاتف الجديد لاستعادة حصتها السوقية في الصين.