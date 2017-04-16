تعرف على فرص وتحديات تأسيس الشركات على الإنترنت

إنشاء شركة عبر الإنترنت "EBusiness" قد لا يكون أمرا سهلا مثلما يعتقد الكثير من رواد الأعمال، فهذا النوع من الشركات قد يواجه مجموعة من التحديات، أبرزها التطور التكنولوجي.

وعندما يبدأ رواد الأعمال في تأسيس #شركات على الإنترنت يتفاجأون أن هذه الشركات حالها كحال الشركات التقليدية.

محمد جعفر، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة فيث كابيتال القابضة، قال إن تكلفة إنشاء شركة على الإنترنت حاله كحال أي شركة عادية، فهي شركة تكنولوجية وتحتاج إلى فريق تكنولوجي وإلى شؤون موظفين وإدارة مالية وقانونية وأعمال وتسويق، وإذا أردت أن تكون شركة محترفة فلا يفترض إداراتها بعقلية تقليل التكاليف، ويفترض إداراتها بكفاءة مالية مثل أي شركة أخرى.

شركات الـEbusiness تحمل مخاطر ربما تكون أعلى من مخاطر الشركات التقليدية، لأن النمو فيها سريع وأمامها تحديات تطور التكنولوجيا وإيجاد المواهب.

محمد جعفر قال إن "الفرص في #Ebusiness تحمل مخاطرة عالية لكنها بنفس الوقت فيها عوائد عالية، لأن الشركات لا تنافس فقط مع الشركات في نفس قطاعها، بل تنافس مع التكنولوجيا، واليوم هناك مسارات #Trends متغيرة بسرعة، فجيل التكنولوجيا يتغير بسرعة ويفترض أن تُلاحق هذه التحديات والمنتجات الجديدة، هناك تحدٍّ آخر متعلق بتوظيف المواهب والكفاءات لمواكبة النمو، ونحن لاحظنا من خلال عملنا أن هناك صعودا وهبوطا سريعا لشركات EBusiness.

وأمام هذه التحديات الخاصة بشركات الإنترنت، ثمة #تحديات أخرى على أرض الواقع تواجه الشباب الكويتي والخليجي ترفع التكلفة وتبطئ نمو هذه الأعمال.

المستشار التقني لشركة آلاء كابيتال، أيمن البناو، قال إن #النمو إلى الآن خجول، وهذا يعود إلى مجموعة من التحديات في الكويت، إجرائية وقانونية، ولو فعلا بدأ تصحيح هذا المسار إجرائيا وقانونيا سوف تظهر قفزة كبيرة ونمو على مستوى المنطقة والعالم.

وتوجد فرص هائلة في شركات الـ EBusiness ومن المفترض تذليل العقبات لإبداع الشباب وإيجاد #فرص_العمل ، فشرائح المستهلكين عبر الإنترنت تتزايد يوما بعد آخر، ففي الكويت وحدها نمت المشتريات الإلكترونية بنسبة 7% في العام الماضي لتقارب 26 مليار دولار.