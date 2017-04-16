"الخضري" تعلن عدم توزيع أرباح عن العام المالي 2016

أقر مجلس إدارة شركة أبناء عبد الله عبد المحسن عدم توزيع أرباح مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016 وذلك دعماً لمركز الشركة المالي.

وأشارت الشركة، في بيان نشر على موقع "تداول"، إلى أنه سوف تعرض هذه التوصية على الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.

وكانت أظهرت نتائج أعمال شركة المقاولات السعودية "الخضري" تفاقم خسائر الشركة بشكل حاد في الربع الرابع من 2016 بتأثير تباطؤ قطاع البناء والتشييد.

ولفتت الشركة في وقت سابق إلى أنها سجلت 32.142 مليون ريال، ما يعادل 8.6 مليون دولار خسائر صافية في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2016، مقابل خسائر صافية بقيمة 1.036 مليون ريال قبل عام.