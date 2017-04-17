عمومية "سيسكو" تقر زيادة رأس المال 20% بأسهم منحة

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للخدمات الصناعية - سيسكو - في اجتماعها يوم أمس الأحد 16 أبريل، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 20% من 680 مليون ريال إلى 816 مليون ريال، عن طريق منح أسهم مجانية بمعدل سهم لكل 5 أسهم.

ووفقاً لبيان للشركة، اليوم الاثنين، فإن عدد الأسهم سيرتفع بعد الزيادة من 68 مليون سهم إلى 81.6 مليون سهم، بزيادة قدرها 13.6 مليون سهم.

وأشارت "سيسكو" في بيانها، إلى أن الزيادة ستتم من خلال تحويل 136 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، في حالة وجود كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة، ومن ثم بيعها في السوق خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة.

وبحسب البيانات أحقية أسهم المنحة ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية يوم التداول للجمعية العامة غير العادية.

ووافقت الجمعية، في اجتماعها كذلك، على تحويل رصيد الاحتياطي الخاص في القوائم المالية للعام 2016، إلى رصيد الاحتياطي النظامي.

وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن إضافة أسهم المنحة المجانية، واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" على أساس سعر 12.29 ريال، وذلك خلال جلسة اليوم الاثنين 17 أبريل.