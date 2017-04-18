الدار: لا توجه لإصدار سندات والسيولة 6 مليارات درهم

قال رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية أبوبكر صديق الخوري، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش معرض سيتي سكيب العقاري في أبوظبي إن الشركة تطرح مشاريع سنوية، تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات درهم.

وأضاف الخوري أن هذه المشاريع تأتي تنفيذاً لاستراتيجية الشركة التي اعتمدت قبل 4 سنوات، والتي تضمنت التركيز على تنفيذ مشاريع تستهدف أصحاب الدخل المتوسط.

ولفت إلى أن أصحاب الدخل المتوسط يشكلون ما بين 40 إلى 60%، من المجتمع، وهي شريحة تخصص لها الدار عدة مشاريع.

وقال الخوري "أطلقنا مشروع "ذا بردجز" السكني للدخل المتوسط بتكلفة 1.3 مليار درهم، وما هو إلا جزء بعد مشروع الريف الذي بيع ما لا يقل عن 90% من وحداته".

وبحسب الخوري فإن الدار تستهدف الوصول بالإيرادات المتكررة إلى 2.2 مليار درهم في 2020، مشيراً إلى نجاح الشركة في تخفيض الديون من 14 مليار درهم إلى 5.6 مليار.

ونفى الخوري وجود نية لدى الشركة للتوجه إلى إصدار سندات جديدة، مؤكدا أن الشركة لديها سيولة بنحو 6 مليارات درهم.