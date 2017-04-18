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انخفاض أرباح "اليمامة للحديد" بـ13% لـ48 مليون ريال

المصدر: العربية.نت
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انخفضت أرباح شركة "اليمامة" للصناعات الحديدية، إلى 48.3 مليون ريال بالربع الأول بنسبة 13.2 % مقارنة بـ 55.7 ميلون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان نشر على موقع "تداول" إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى زيادة تكلفة المبيعات وانخفاض هامش الربح لقطاع الكهرباء والناتج عن تباطؤ المشاريع، ولنفس الأسباب أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

فيما عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى تحسن هامش الربح الناتج عن زيادة المبيعات.

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