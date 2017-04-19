إعمار تعيد افتتاح فندق "العنوان" أواخر 2017

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار للضيافة التابعة لشركة إعمار العقارية إن فندق العنوان وسط مدينة دبي، الذي شهد اندلاع حريق عشية العام الجديد في 2015 سيعاد فتحه في الربع الأخير من العام الحالي.



وقال أوليفيه هارنيش خلال مؤتمر صحافي في دبي "نركز على إعادة العنوان وسط المدينة، ليكون أكثر جمالا مما كان عليه، وليكون جاهزا تماما ونحن نمضي في المسار الصحيح".



وكان محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار قال في وقت سابق إن الفندق الذي يتكون من 63 طابقا وبرجا سكنيا سيعاد فتحه هذا العام.



وامتنع هارنيش عن تقديم موعد محدد لإعادة الفتح.



وقال "سيكون ذلك قبل نهاية العام بكل تأكيد".