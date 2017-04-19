إيرادات ياهو الفصلية ترتفع 22% إلى 529 مليون دولار

أعلنت شركة ياهو عن زيادة نسبتها 22.1% في إيراداتها الفصلية، وذلك قبل بيع أنشطة الإنترنت الرئيسية إلى فيرايزون كوميونيكشنز.



وقالت ياهو إن إيراداتها من أنشطتها الناشئة، المتمثلة في الأجهزة المحمولة والفيديو وإعلانات المحتوى الأصلي والإعلان الاجتماعي، ارتفعت 35.6% إلى 529 مليون دولار في الربع الأول من 2017.



وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 99.4 مليون دولار أو 10 سنتات لكل سهم في الربع المنتهي في 31 مارس/آذار، مقارنة مع خسارة صافية بلغت 99.2 مليون دولار أو 10 سنتات للسهم قبل عام.



وزادت الإيرادات إلى 1.33 مليار دولار من 1.09 مليار دولار.



وكانت فيرايزون اتفقت في فبراير شباط على شراء أنشطة ياهو الأساسية، التي تشمل أصول البحث على الإنترنت والبريد الإلكتروني، مقابل 4.48 مليار دولار لتخفض عرضها الأصلي بمقدار 350 مليون دولار عقب تعرض شركة الإنترنت لهجومين إلكترونيين كبيرين.



وقالت ياهو إنها تتوقع إتمام الصفقة في يونيو حزيران.