المصرية للاتصالات توقع اتفاق "تجوال محلي" مع أورنج

تعتزم الشركة المصرية للاتصالات توقيع اتفاقاً اليوم الأربعاء لتقديم خدمات الجيل الثاني والثالث لاتصالات المحمول من خلال أورنج مصر.

كانت المصرية للاتصالات وقعت في سبتمبر عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول، التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات مقابل 7.08 مليار جنيه. لكنها لم تبدأ بعد في تقديم الخدمة ولا أي من الشركات العاملة في مصر لعدم حصولهم على الترددات حتى الآن.

وتملك الحكومة المصرية 80%، من أسهم المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان وتعد أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في إفريقيا والشرق الأوسط.