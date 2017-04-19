عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق شركات

المصرية للاتصالات توقع اتفاق "تجوال محلي" مع أورنج

المصدر: القاهرة – رويترز
رابط مختصر

تعتزم الشركة المصرية للاتصالات توقيع اتفاقاً اليوم الأربعاء لتقديم خدمات الجيل الثاني والثالث لاتصالات المحمول من خلال أورنج مصر.

كانت المصرية للاتصالات وقعت في سبتمبر عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول، التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات مقابل 7.08 مليار جنيه. لكنها لم تبدأ بعد في تقديم الخدمة ولا أي من الشركات العاملة في مصر لعدم حصولهم على الترددات حتى الآن.

وتملك الحكومة المصرية 80%، من أسهم المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان وتعد أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في إفريقيا والشرق الأوسط.

كلمات دالّة

#المصرية للاتصالات, #الشركة المصرية للاتصالات, #أورنج, #تجوال

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر