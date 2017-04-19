تراجع أرباح إسمنت العربية الفصلية 55% لـ100 مليون ريال

تراجعت أرباح "إسمنت العربية" خلال الربع الأول بــ55% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، لتسجل 100 مليون ريال، لتكون بذلك متماشية مع توقعات المحللين.

وعزت الشركة ذلك إلى انخفاض كميات وأسعار المبيعات، وإلى انخفاض في صافي الإيرادات، حيث تضمن الربع الأول من العام الماضي تعويضا من شركة التأمين بقيمة 17 مليون ريال، مقابل خسائر حادثة حريق سابقة.

أما مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، فتضاعفت الأرباح نحو 4 مرات، وهو ما أرجعته الشركة إلى الزيادة في كمية المبيعات وفي أسعارها إلى جانب انخفاض المصاريف العمومية والإدارية ونفقات التمويل، وانخفاض حصة حقوق الأقلية، فضلا عن ارتفاع توزيعات أرباح من استثمار في أوراق مالية متاحة للبيع.