"الصحراء" تعلن توزيع أرباح نقدية بـ 7.5% عن 2016

أعلنت شركة الصحراء للبتروكيماويات توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2016 بإجمالي مبلغ وقدره 329.1 ميلون ريال سعودي بواقع 0.75 ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (7.5%) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

وقالت شركة "الصحراء" للبتروكيماويات، في بيان نشر على موقع "تداول"، إنه تم تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

كما الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة بواقع مئتي ألف ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 -12 -2016.