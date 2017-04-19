"الفارابي" تنشئ مجمع بتروكيماويات بـ4.5 مليار ريال

تعاقدت شركة الفارابي السعودية للبتروكيماويات مع شركة Larsen & Toubro لإنشاء مجمع لإنتاج البتروكيماويات في مدينة ينبع الصناعية، إلى جانب توسعة المجمع القائم في مدينة الجبيل الصناعية، ما سيُسهم في إنتاج نحو ثلاثين منتجا إضافيا. ويبلغ حجم الاستثمار في المشروعين نحو 4.5 مليار ريال.

وقال أحمد الراجحي عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذي لشركة الفارابي للبتروكيماويات في حديث مع "العربية"، " أن تمويل المشروع سيقسم على 3 أقسام تشمل التمويل الذاتي، قروض صندوق التنمية الصناعي بالإضافة للبنوك التجارية. وأضاف أن الشركة لن تضخ سيولة من الشركاء الحاليين وإنما ستأخذ من الأرباح المبقاة في الشركة".

وأضاف "أن ارتفاع أسعار اللقيم لن يكون لها الأثر الكبير في المشروع، حيث تمتاز مشاريع الفاراني أن الكيروسين يشتري بالسعر العالمي وهو سعر غير مدعوم. لكن أيضاً هذا لا يعني وجود مدخلات أخرى مثل مدخلات الوقود الخاصة في المشروع وأن الزيادات الأخيرة سيكون لها تأثير على المشروع، لكن رغم ذلك نرى أن المشروع ذا جدوى اقتصادية كبيرة بسبب دخول منتجات كثيرة ووسطية وهو ما يرفع بدوره جدوى المشروع ويغطي العجز".

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع الجديد قبل نهاية الربع الثاني من العام الحالي، وستقوم وزارة الطاقة بتأمين الغاز والكهرباء للمشروع، أما المواد الخام فسيتم تأمينها من الشركات التابعة لأرامكو في مدينة ينبع.