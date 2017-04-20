"طاقة" تعتزم بيع بعض أصول النفط والغاز بأميركا الشمالية

تعتزم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، بيع بعض أصول النفط والغاز في أميركا الشمالية، بهدف تمويل انشطتها الأساسية.

ولم تحدد الشركة الأصول التي سيتم بيعها، لكنها استثنت عمليات الشركة في منطقة وسط مدينة ألبرتا الكندية، حيث تعتزم "طاقة" زيادة الاستثمار فيها.

وتأتي هذه الخطوة لتخفيف خسائر الشركة التي بلغت نحو ثمانية عشر مليار درهم العام الماضي، بضغط من هبوط أسعار النفط.

يذكر أنه في وقت سابق هذا الشهر زادت مياه وكهرباء أبوظبي حصتها في "طاقة" من نحو 52% إلى 74%، ومنحتها أرضا قيمتها نحو تسعة 10 مليار درهم لتسهم في تقليل خسائرها المتراكمة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة طاقة وفي الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة أمس،بأن لا خطط لدى الشركة لبيع هذه الأرض.