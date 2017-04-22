تراجع إيرادات جنرال إليكتريك 1% في الربع الأول

أظهرت نتائج أعمال شركة جنرال إليكتريك تراجع إيراداتها الفصلية 1% ، متأثرة بانخفاض مبيعات أنشطة النفط والغاز والإنارة.

غير أن أرباح العمليات المستمرة العائدة لمساهمي الشركة ارتفعت إلى 858 مليون دولار في الربع الأول المنتهي في 31 مارس مقارنة مع 248 مليون دولار قبل عام.

وزادت ربحية السهم من العمليات المستمرة إلى 10 سنتات من 3 سنتات.

واستقرت الأرباح المعدلة عند 21 سنتا للسهم دون تغيير عن مستواها قبل عام وبما يفوق توقعات المحللين لأرباح قدرها 17 سنتا وفقاً لرويترز.

وانخفض إجمالي الإيرادات إلى 27.66 مليار دولار من 27.85 مليار، ولكنها تجاوزت توقعات المحللين التي أشارت إلى إيرادات قدرها 26.26 مليار دولار.