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أورانج مصر: الشركة ستقدم خدمات 4G لعملائها خلال 3 أشهر

المصدر: العربية.نت
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أكد الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، جان مارك آريون، أن الشركة ستقدم خدمات الجيل الرابع لعملائها خلال 3 أشهر، مضيفا أنه من الممكن الحصول على تراخيص الجيل الرابع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال شهر على الأكثر.

وأشار آريون، في مقابلة مع "العربية" إلى أن شركته لديها بنية تحتية قوية لتقديم خدمات المحمول للشركة المصرية للاتصالات، وفقا لاتفاقية التجوال المحلي التي وقعتها.

وقال: "المشغلون في انتظار إتاحة الترددات، وسنحتاج بعد ذلك لتنظيم تبادل الترددات وفقاً لخطة يضعها منظم الخدمة ويقبلها المشغلون، بالتالي نحتاج تقريبا إلى 3 أشهر إضافية".

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#أورانج مصر, #الجيل الرابع, #الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, #البنية التحتية, #التجوال المحلي

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