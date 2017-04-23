"موبايلي" تتكبد خسائر 163 مليون ريال بالربع الأول

تكبدت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السعودية خسائر فصلية بلغت قيمتها 163 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل مكاسب 20 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، وخسائر 70 مليون ريال في الربع السابق بارتفاع 132.8%.

وأرجعت #موبايلي هذه الخسائر إلى عدد من الأسباب، من بينها انخفاض الإيرادات بنسبة 16.7% لتصل إلى 2.865 مليون ريال بالمقارنة مع 3.440 مليون ريال، وارتفاع الفوائد والمصاريف التمويلية من 124 مليون ريال في الربع الأول من 2016 لتصل إلى 194 مليون ريال، إضافة إلى مصاريف غير متكررة بقيمة 42 مليون ريال متعلقة بعملية إعادة التمويل بقيمة 7.9 مليار ريال في فبراير 2017.

وبلغت قيمة الأرباح الإجمالية لشركة موبايلي في الربع الأول 1.665 مليار ريال، مقابل 1.925 مليار ريال في الربع المقابل من العام السابق، بتراجع 13.5%.