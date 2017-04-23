"نماء للكيماويات" تكشف عن خطتها لوقف الخسائر

كشفت شركة #نماء_للكيماويات عن خطتها التفصيلية لمواجهة بلوغ نسبة خسائرها المتراكمة 83.59%.

وقالت "نماء" في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن مجلس الإدارة وافق على خطة تعديل وضع الشركة لتتماشى مع ظروف السوق العالمي لمادة راتنجات الإيبوكسي، آخذاً في الاعتبار أسباب الخسائر المتراكمة.

ونظراً لأن من أهم هذه الأسباب التي أدت إلى هذه الخسائر المتراكمة للشركة حتى تاريخ 31-3-2017م هو انخفاض نسبة الطاقة الإنتاجية للمصانع خلال السنوات السابقة بسبب ظروف الأسواق العالمية وشدة المنافسة وعقبات الرسوم الجمركية في الأسواق الأوروبية وتركيا، ما أدى إلى اعتماد نتائج الدراسات

وأقرت الشركة تخفيض القيمة الدفترية للأصول بحسب المعايير المحاسبية بقيمة 655 مليون ريال، وإعادة هيكلة منتجات الشركة والاستفادة من طاقة إنتاج المصانع لمواجهة هذه التحديات وإنتاج مواد وراتنجات كيماوية متخصصة يطلبها السوق المحلي والخليجي ويتم استيرادها من الخارج، ما سيؤدي إلى رفع هامش الربحية.

كما سيتم العمل على زيادة رأس المال وذلك لتعديل مصانع الإيبوكسي لإضافة القدرة على إنتاج المواد الكيماوية والراتنجات الكيماوية المتخصصة، كما أن الشركة تسعى للاستفادة من الجيل الثامن من الحافز الكيماوي والذي سيمكن الشركة من زيادة طاقة الإنتاج لمادة أليل الكحول والإيبكلوروهيدرين بنسبة 30% وذلك من خلال تعديل بعض المعدات والأجهزة في هذه المصانع.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال بقيمة 1.05 مليار ريال، ما سيمكن الشركة من شطب الخسائر المتراكمة، ومساعدة الشركة على تحقيق الخطة الجديدة لأعمالها، وتعزيز ودعم المركز المالي لتحقيق أرباح لمساهميها.