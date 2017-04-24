فواز الحكير: تم تجنيب مخصصات بـ113 مليون ريال

قال مدير الشؤون المالية لمجموعة فواز الحكير للتجزئة، محمد عبوي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الأرباح تحسنت في الربع الأول من العام الجاري، رغم انخفاض المبيعات بنحو 6%.

وأضاف عبوي أن الشركة "ركزت على نوعية المنتجات ذات العائد الأعلى كما لم تدخل في تخفيضات لمدد طويلة، وتم ترشيد نفقات المركز الأساسي، وأعطينا فرصة للبائعين في المحال".

وأكد عبوي أن "هذه الإجراءات التي اتخذت في الربع الثاني من 2016، وتم التفاوض مع المولات للحصول على نقاط أعلى من العائد وكانت لدينا تجاوب ممتاز من الشركات والمولات التجارية".

ولفت إلى قيام الشركة بمواجهة عملية الطلب المسبق والبضائع الزائدة عبر أخذ مخصصات بلغت قيمتها 113 مليون ريال.

وتضاعفت أرباح شركة "فواز الحكير" 26 مرة في الربع الأول من العام الجاري، وهو العام الأخير من سنتها المالية، حيث حققت أرباحاً قدرها 79 مليون ريال، مقابل 3 ملايين ريال في الفترة المقابلة.

وجاءت أرباح الشركة دون التوقعات بقليل والبالغة 83 مليون ريال.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى انخفاض تكلفة المبيعات، إضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل بـ6 ملايين ريال، ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل بـ13 مليون ريال.

وتراجعت الأرباح خلال عام بنسبة 36% إلى 391 مليون ريال.