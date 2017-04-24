راية للاتصالات: 80% من دخلنا بالدولار والمصاريف بالجنيه

يبدأ يوم الخميس القادم التداول على اسهم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات في البورصة المصرية بسعر 16.50 جنيه للسهم بعد ان جمعت الشركة نحو 808.5 مليون جنيه من طرح 49 % من أسهمها على شريحتين خاصة وعامة.

وكان قد تم اغلاق الاكتتاب فى اسهم الطرح العام يوم الخميس الماضى حيث بلغ إجمالى كميات أوامر الشراء المسجلة بسوق الصفقات الخاصة نحو 50.75 مليون سهم بمعدل تغطية 10.36 مرة تقريبا. كما كان قد تم تغطية الطرح الخاص لنحو 44 مليون سهم بـ4 مرات.

وفي مقابلة مع قناة "العربية قالت ريم أسعد نائب رئيس شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، إن الشركة تتوسع محليا في مدينتين جديدتين كما تعتزم التوسع في الخدمات التي تقدمها.

وأضافت ريم أسعد أن 80% من دخل شركة راية بالدولار فيما معظم المصاريف فهي بالجنيه المصري.