بالأرقام.. ما الفرق بين أداء زين السعودية وموبايلي؟

تحولت #زين السعودية إلى الربحية للمرة الأولى في تاريخ الشركة، مسجلةً أرباحاً بنحو 45 مليون ريال بالربع الأول من العام 2017، في حين تكبدت موبايلي خسائر فصلية للمرة الثالثة على التوالي بـ163 مليون ريال.

أما بالنسبة للنمو في العوائد، فقد حققت "زين" السعودية نمواً في العوائد بـ8.7% سنوياً، مقابل تراجع في العوائد لدى شركة #موبايلي بنحو 16.7% سنوياً.

ووصلت شركة "زين" على صعيد #هامش_الربح الإجمالي إلى مستوى قياسي في تاريخ الشركة إلى 67.3%، وهذا ما ينطبق أيضاً على شركة "موبايلي" التي شهدت نمواً قياسياً في هامش الربح الإجمالي في الربع الأول بـ58.1%.

هذه العوامل قد ترجمت في ردة فعل السوق تجاه السهمين، ولوحظ قوة أكبر لسهم "زين" على مدار السنة الحالية، حيث استطاع السهم تسجيل مكاسب بنحو 25.9% منذ بداية العام، في حين تكبد سهم "موبايلي" خسائر بنحو 12.5% منذ بداية العام.