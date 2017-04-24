"جبل عمر": نخطط للدخول إلى سوق الصكوك قريباً

كشف الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير العقاري، ياسر الشريف، في مقابلة مع "العربية"، أن الشركة تستعد للدخول إلى سوق الصكوك قريباً، لافتاً إلى لجوء شركة "جبل عمر" لتوقيع عقودٍ مع مشغلين محليين عالميين على هامش سوق السفر العربي.

وقال الشريف إن "جبل عمر" لديها منتجات عديدة لعرضها ضمن سوق السفر العربي، منها قاعات المؤتمرات بمشاريع الشركة التي تدخل ضمن الاستراتيجة المرتكزة على تنمية سوق المؤتمرات في مكة المكرمة، وإنشاء منتديات ذات طابع إسلامي.

وأكد الشريف أن استراتيجية الشركة تتركز في مكة والمدينة والمدن المجاورة "ونفكر بفرص واستثمارات أخرى خارج نطاق جبل عمر".

وكانت انطلقت اليوم في دبي فعاليات معرض سوق السفر العربي في دورته الثانية والعشرين بحضور ومشاركة زوار من أكثر من 150 دولة، ويتناول المعرض جوانب عدّة من قطاع السفر تتعلق بالوجهات السياحية والمنتجات المعروضة من مختلف أنحاء العالم على مدار 4 أيام.

وقد لوحظ تواجد لافت لقطاع السياحة السعودية خلال المعرض، حيث من المنتظر أن يكون قطاع السياحة في المملكة على موعد مع طفرة مميزة مع إطلاق مشروع القدية.