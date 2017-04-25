تراجع أرباح "دو" الفصلية 24% إلى 99.7 مليون دولار

أظهرت النتائج المالية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (DU)، المدرجة بسوق دبي، تراجع أرباح الربع الأول من العام الجاري بنسبة 24%، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من عام 2016.

وبحسب النتائج، بلغ صافي ربح الشركة خلال الفترة 364.9 مليون درهم، ما يعادل (99.7 مليون دولار)، مقابل صافي أرباح بقيمة 480.1 مليون درهم (130.68 مليون دولار) في الربع الأول من العام الماضي.

وتراجعت الأرباح التشغيلية في الربع الأول بنسبة 17.4% الى 832.33 مليون درهم مقابل 1.007 مليار درهم، وفقاً للنتائج المنشورة اليوم الثلاثاء على موقع البورصة.

وارتفعت مصاريف التمويل في نهاية تلك الفترة 30.28%، لتصل إلى 30.33 مليون درهم، 23.28 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2016، وفقاً للقوائم المالية.

وحققت دو أرباحاً سنوية بلغت 1.75 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.94 مليار درهم في 2015، بتراجع نسبته 9.8%.