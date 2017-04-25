"شعاع" تخطط للتخارج من أصول غير جوهرية بالربع الثالث

كشف رئيس مجلس إدارة #شعاع_كابيتال جاسم الصديقي، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن الشركة بصدد إطلاق صندوق عقاري في السعودية تصل قيمته إلى مليار ريال.

أكد الصديقي أن الشركة تسعى إلى العمل على إدارة #طروحات عامة لصناديق عقارية متداولة في سوق #الأسهم_السعودية "تداول".

وفيما يتعلق بنتائج شعاع أشار الصديقي إلى أن ما حول الشركة إلى الربحية بعد 7 أرباع من الخسائر هو تحويل منصة #التمويل لديها وهي "الخليج للتمويل" إلى الربحية في الربع الماضي.

ولفت إلى أن ما ساعد على ذلك تركيز الوحدة على تحصيل الديون وتحويل التمويل الجديد من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الى التمويل المدعوم بالأصول.

كما أشار الصديقي إلى النشاط المرتقب في قطاع الصيرفة الاستثمارية هذا العام في ضوء عدد من الطروحات المرتقبة.

من جانب آخر أفصح الصديقي الى أن البنك الاستثماري الإسلامي ADCorp الذي تعمل مجموعة أبوظبي المالية على تأسيسه الى جانب gfh سيتخطى رأسماله 550 مليون درهم.

وأكد أن "شعاع" تسعى للتخارج من ملكيات في شركتي مقاولات وتحلية مياه.