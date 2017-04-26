أرباح "راية" المصرية تفوق 37% وعائداتها 800 مليون جنيه

أعلنت شركة " #راية" للنظم، الشركة المصرية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، عن تحقيقها نمواً ملحوظاً في حجم أعمالها وزيادة عملياتها خلال العام الماضي 2016.

ووفقاً لنتائج الأعمال التي أعلنت اليوم، حققت الشركة عائدات تتجاوز نحو 800 مليون جنيه بزيادة قدرها 218 مليون جنيه عن العام 2015 بنسبة نمو بين عامي 2015/2016 بلغت أكثر من 37%.

وقد شهدت #شركة_راية للنظم زيادة ملحوظة في حجم أعمالها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، حيث حققت حجم أعمال بلغ في عام 2014 حوالي 474 مليون جنيه بزيادة قدرها 74 مليون جنيه عن عام 2013، وبلغت نسبة النمو في عام 2014/2015 قرابة 24% وفي عام 2013/2014 بلغت نسبة النمو نحو 18%.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة، مدحت خليل، عن سعادته بنتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال السنوات القليلة الماضية بالرغم من العديد من التحديات التي تواجهاها في السوق المصري.

وأكد خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج أعمال الشركة، أن نسبة الزيادة في حجم الأعمال خلال عام 2016 بلغت نحو 37% مقارنة بالنسب التي حققتها الشركة خلال العام قبل الماضي، وهو ما يعد انعكاساً للزيادة في حجم الموارد البشرية لشركة راية للنظم حيث تضاعف عدد العاملين بالشركة بنسبة 45% ليصل إجمالي موظفي راية للنظم 570 موظف.

يأتي هذا التوسع في عدد العاملين بالشركة في إطار حرص الشركة على تعيين أفضل الكفاءات في سوق العمل المصري وتدريب موظفيها لاكتساب أحدث الخبرات التقنية المتقدمة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس هشام عبد الرسول، إن إستراتيجية الشركة في السوقين المحلي والإقليمي ترتكز على عدة محاور، أبرزها التحول الرقمي الذي بات ضرورة ملحة في الوقت الحالي مثل انترنت الأشياء والبيانات الكبيرة.

وأوضح أنه وفقاً للدراسات الصادرة عن مؤسسة "جارتنر" للأبحاث، فإن معدل إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تقنية المعلومات سيتجاوز نحو 156مليار دولار خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 2.4%عن العام 2016.

وتعكف شركة راية على التركيز على الحلول التي تخدم نظام الدفع الالكتروني والشمول المالي ومساعدة الأفراد والمؤسسات للتحول إلى المجتمع اللانقدي، وتتمثل أبرز الحلول المالية المقدمة من شركة راية للنظم والموجهة في المقام الأول للقطاع المصرفي مثل حلول تحويل الفروع إلى فروع الكترونية والخدمة الذاتية وحلول الصراف الآلي وعروض الدفع الالكتروني.

مع التركيز على حلول قطاع #الاتصالات المتعلقة بتقنيات الجيل الرابع، بالإضافة إلى باقي القطاعات الأخرى المتعلقة بمراكز البيانات، وتخطيط موارد المشاريع، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وحلول الحوسبة السحابية بالإضافة إلى تامين الشبكات والمعلومات.

وتابع عبد الرسول: "رغم أن التوقعات تشير إلى انخفاض الإنفاق في بعض القطاعات بسبب انخفاض قيمة العملة، إلا أننا مازلنا متفائلين بتحقيق نتائج أفضل خلال العام الجاري من خلال زيادة الإنفاق من القطاعات العامة في المشروعات الضخمة بالإضافة إلى الاستثمار المصرفي لتحقيق العديد من المبادرات بالدولة".