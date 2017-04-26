ارتفاع أرباح "بوينغ" بـ 19% في الربع الأول

حققت شركة "بوينغ" زيادة 19% على أساس سنوي في الأرباح الفصلية وأبقت على توقعاتها لتسليمات الطائرات التجارية للعام بأكمله دون تغيير.



وقالت أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم إنها ما زالت تتوقع تسليم ما بين 760 و765 طائرة تجارية في 2017، بحسب ما ورد في "رويترز".



وحققت بوينغ نحو 1.45 مليار دولار بما يعادل 2.34 دولار للسهم في الربع الأول المنتهي في 31 مارس مقابل 1.22 مليار دولار أو 1.83 دولار للسهم قبل عام.



وزادت الأرباح الأساسية للشركة التي تستثني بعض معاشات التقاعد والتكاليف الأخرى إلى 2.01 دولار للسهم من 1.74 دولار للسهم قبل عام.



وتراجعت الإيرادات 7.3 % إلى 20.98 مليار دولار.



وانخفضت تسليمات الطائرات التجارية إلى 169 من 176 طائرة.